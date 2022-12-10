خطة حسن الرداد الفنية للعودة إلى الجمهور





يبدو أن الفنان حسن الرداد يعيش حالة من الانتعاش الفني خلال هذه الفترة وذلك بعد عرضه فيلمه الأخير “تحت تهديد السلاح” مؤخرا في صالات العرض.

و أكد النجم حسن الرداد بأنه يخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية بالإضافة إلي استعداده لتصوير فيلمين جديدين

حسن الرداد

وقال حسن الرداد من خلال لقائه في “ET بالعربي”:أن أحداث مسلسله الرمضاني المقبل تدور في إطار دراما إجتماعية مضيفا: أنه يستعد لتصوير فلمين ينتموا إلي نوعية الأفلام الكوميدية قريبا”.

وعلي الجانب وصف الفنان حسن الرداد، زوجته إيمي سمير غانم بالطفلة، موضحة: “حاولت بقدر المستطاع أن أقف بجانبها بعد وفاة الفنان الراحل سمير غانم، خاصة وأني كنت بحب الفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز جدًّا، وتأثرت بوفاتهما جدًّا”.

وقال خلال لقائه ببرنامج “صاحبة السعادة”، تقديم الفنانة إسعاد يونس المذاع على فضائية “dmc”: “أي راجل في الظروف التي مرت بها أسرة إيمي سمير غانم تجعل أي شخص يقف الوقفة التي وقفنا فيها أنا ورامي رضوان زوج الفنانة دنيا، والرحلان سمير غانم ودلال عبد العزيز، كانوا عائلتي”.

وأضاف: “الراحل سمير غانم كان في نفس الغرفة التي توفيت فيها والدتي، وهذا ترك أثر نفسي سيئ عليَّ”.

وعن علاقته بالفنان العالمي أميتاب باتشان قال “الرداد”: “أعشق الفنان الهندي أميتاب باتشان جدًّا، وكنت دائمًا أقلد أعماله الفنية في طفولتي، وتقابلت معه أكثر من مرة، وتربطني به صداقة كبيرة جدًّا، ودائمًا نتبادل التهاني في أعياد الميلاد”.

بوابة فيتو