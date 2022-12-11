المواصفات: إنخفاض نسبة الفاقد من جلود الأضاحي هذا العام





كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أن حملة التوعية التي أطلقتها للمحافظة على جلود الأضاحي تحت شعار (الجلود ثروة قومية وقيمة اقتصادية) حققت النتائج المرجوة منها حيث بلغت نسبة الفاقد هذا العام 35% مقارنة بالعام السابق 45% وقالت الأستاذة رحبة سعيد عبد الله المدير العام المكلف للهيئة إنه وبحسب رصد المركز القومي لتحسين الجلود تم جمع 325 ألف جلد هذا العام في المركز والولايات.مثمنة إستجابة المواطنين لرسالة التوعية وجهود شركاء الهيئة في تحقيق هدف حماية وترقية الاقتصاد الوطني.

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