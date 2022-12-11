بالفيديو.. ثور هائج يقتحم حفل زفاف هندي.. والمعازيم يركضون للخارج





انتشر مقطع فيديو لـ ثور هائج يقتحم حفل زفاف هندي، حيث يوثق المقطع الذي تمت مشاركته على تويتر بواسطة مستخدم يُدعى «ناريندرا سينج»، الثور الغاضب وهو يركض من موقع إلى آخر داخل قاعة الزفاف، كما لو أنه يريد طمس المنصة بأكملها.

ويبدأ المقطع بركض ثور هائج على السجادة الحمراء داخل قاعة الزفاف، ثم يتوجه إلى أكشاك الطعام والمشروبات لتحطيمها، مما سبب الذعر للضيوف.

هجوم على أحد المعازيم

يمكنك أن ترى أشخاصًا يركضون في أحد أركان قاعة الزفاف في هذه الأثناء، كما يظهر أحد المعازيم وهو يلوح بيده في اتجاه الثور، ويوجهه إلى الجانب الآخر.

وبدلا من الهرب، يهاجم الثور الرجل، فيسقط على الأرض لحماية نفسه من الهجوم.

ثم يتجه الثور نحو كشك مغطى بالزجاج، مما ترك الجميع يتنفس الصعداء، وذلك عندما انطلق الثور خارج منطقة الزفاف.

ويبدو أن اللون الأحمر الذي غطى ديكور القاعة بالكامل من الستائر إلى السجاد، هو ما ترك الثور في حالة من الهياج.

صدى البلد