نانسي عجرم تشوق الجمهور لأغنيتها الجديدة في رأس السنة





شوقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الجمهور لأحدث أغنياتها “يا عيد” والتي تطرحها في رأس السنة.

ونشرت نانسي عجرم بوستر الأغنية عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وتفاعل معها عدد من جمهورها بالتعليقات الإيجابية.

وتحيي نانسي عجرم حفلا غنائيا في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة غدا الإثنين.

ويقام الحفل في القرية العالمية بدبي وينطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وكانت نانسي عجرم أحيت مؤخرا حفلا في السعودية برفقة النجم وائل كفوري ضمن فعاليات وحفلات موسم الرياض 2022، تحت إشراف وتنظيم الهيئة العامة للترفيه.

بوابة فيتو