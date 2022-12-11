جبريل والأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية يبحثان ترتيبات إجتماع المجلس





أكد د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أهمية تكامل فوائض أموال الدول العربية مع موارد السودان لتحقيق أهداف مبادرة السودان للأمن الغذائي العربي والعالمي.

ودعا خلال لقائه اليوم بمكتبه الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمدي أحمد الني – مؤسسات التمويل الدولية لتعويض الدول المتأثرة بالتحول المناخي وتداعياته ومن بينها السودان، مؤكداً أهمية تمويل الطاقات النظيفة وحسن توظيفها في السودان والدول الشبيهة وذلك في سياق معالجة الآثار السالبة للتحول المناخي.

وأشار الوزير إلى أهمية مشروع السكة حديد القاري الذي يربط بورتسودان بداكار في تطوير التجارة البينية في الإقليمين العربي والأفريقي؛

وبحث الوزير مع الأمين العام لمجلس الوحدة الترتيبات النهائية لانطلاق إجتماع المجلس بقاعة الصداقة غداً الإثنين، وتم التفاكر حول أهم الموضوعات التي يناقشها الاجتماع في جلساته من بينها دعم مبادرة السودان للأمن الغذائي ودور الإتحادات العربية في الإستثمار في السودان لتحقيق المبادرة بما يعود بالنفع على السودان وعلى الدول العربية قاطبة.

وكالة سونا