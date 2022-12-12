شاهد.. تداول فيديو لعرافة لبنانية توقعت فوز المغرب وتأهله لنصف النهائي قبل المونديال بعام





أثارت العرافة اللبنانية، ليلي عبد اللطيف، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فور فوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي 1-0 وتأهله لنصف نهائي مونديال قطر.

وتم تداول فيديو للعرافة اللبنانية تم تسجيله قبل عام تقريبا، حيث توقعت فيه تأهل منتخب عربي لنصف نهائي مونديال قطر.

وقالت ليلي عبد اللطيف آنذاك: “فيه دولة عربية ستصل إلى نصف نهائي كأس العالم في 2022 بقطر”.

وكان المنتخب المغربي حقق إنجازا تاريخيا في مونديال قطر، حيث أصبح أول بلد عربي وإفريقي يبلغ الدور نصف النهائي.

ويلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الفرنسي في المربع الذهبي مساء يوم الأربعاء المقبل.

المنجمة

ليلى عبد اللطيف

قبل كأس العالم pic.twitter.com/TDTMuw70gT — Hussein MK 313 (@HusseinMK1968) December 10, 2022

صحيفة المرصد