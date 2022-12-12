توقعت الإرصاد: أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها على قيمها بمعظم البلاد





توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية وحدة الإنذار أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على قيمها في معظم أنحاء البلاد خلال فترة الـ 24 ساعة القادمة ، وتوقعات بنشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في ولاية البحر الأحمر شمال غرب وغرب البلاد.

وأوضحت هيئة الإرصاد أن من أهم معالم الطقس اليوم منخفض السودان الحراري، مرتفع جوي في شمال غرب أفريقيا يمتد حتى شمال وشمال الأواسط وغرب البلاد.

وذكرت هيئة الإرصاد أن أعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 35°م في مدينتي سنار وكادقلي، وأدنى درجة حرارة متوقعة صباح الغد 11 °م في مدينة الفاشر، وكانت أعلى درجة حرارة سُجلت ليوم أمس 36 °م بمدينة القضارف وحلفا الجديدة وأدناها 10°سُجلت صباح اليوم بمدينة الجنينة.

ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء من ولاية البحر الأحمر.

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