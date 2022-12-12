السودان .. عاجل وخطير .. ضبط منتجات تحمل شعار (المثليين)





ضبطت دائرة حماية المستهلك والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس إثر معلومات توفرت لديها عن وجود بضائع عبارة عن لعب أطفال وحقائب وأحذية تحمل شعار المثليين (ألوان قوس قزح) وهي مخاطبة للعقل الباطني للمستهلك السوداني خاصةً وأن المستهدف بمثل هذه البضائع هو المستهلك الصغير.

وكانت معلومات وبلاغ عبر الرقم 5960 قد توفرت عن مكتبة في منطقة الخرطوم شرق تتواجد فيها هذه الألعاب ورصد بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وتم استصدار الأوامر النيابية الخاصه وتحرك تيم بقيادة ضابط وبالتفتيش تم العثور على كمية من هذه الألعاب تحمل الشعار المشار اليه أعلاه.

وقامت السلطات بمصادرة كل المنتجات الموجودة وفتح إجراءات جنائية لصاحب المكتبة قيد التحري. وتم التنسيق مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ولاية الخرطوم لحملة كبرى في منطقة سوق أم درمان وسوق ليبيا وعمارة البرير وسوق اللفة َوموقف جاكسون والمناطق الطرفية وتم ضبط الكميات التي بالسوق شملت ألعاب و(سفنجات) و(شباشب) ، بمشاركة دائرة التموين ولاية الخرطوم عبر شعبة أم درمان.

وأوضح مدير فرع المواصفات بولاية الخرطوم د.عوض الكريم الحاج أن التوعية مصاحبة للحملة حيث أبدى الباعة تعاوناً كبيراً لكونهم لا يعلمون ماترمز إليه هذه الألوان وأرشدوا طواعية لمصدرها.

صحيفة الصيحة