ياسمين صبري بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور لها





نشرت الفنانة ياسمين صبري صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر ظهرت فيها على سلم الطائرة.

وأطلت ياسمين صبري خلال الصور بإطلالة كاجوال، وتفاعل معها عدد من جمهورها بالتعليقات الإيجابية.

وحلت الفنانة ياسمين صبري في وقت سابق ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج “صاحبة السعادة”، المذاع على فضائية “dmc”، لدحض كافة الشائعات التي تلاحقها وكيفية التعامل معها، وعلاقتها بالتريند، وأسباب سفرها إلى نيبال، وإصابتها بالاكتئاب.

رحلة نيبال

وأكدت الفنانة ياسمين صبري، أنها سافرت إلى نيبال لممارسة اليوجا، وأنها تعرفت على المنطقة من خلال بحثها على محرك البحث الشهير “جوجل”.

وقالت ياسمين صبري خلال اللقاء: إن أحد الأشخاص كان يصاحبها الرحلة، وأنه كان مسؤولًا عن ممارستها لليوجا، وأنه كان دائمًا يردد لها بأن علاج معاناة أي شخص هو التعمق والإيمان به سواء كان في الحب أو المال أو السن وأن كل شيء ينتهي ولن يدوم.

بوابة فيتو