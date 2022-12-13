تراجع كميات وأسعار السمسم بالقضارف





كشفت جولة وكالة السودان للانباء اليوم باسواق المحاصيل بولاية القضارف عن تراجع كبير في أسعار وكميات محصول السمسم المعروض ببورصة الأسواق حيث بلغ اعلى سعر لقنطار السمسم الجيد بالبورصة امس (٣٣٤٥٠) جنية للقنطار وادناه (٣٣٢٠٠) جنية للقنطار .

وتم عرض (٧٥٣٥) جوالا داخل البورصة تم من خلالها بيع (٢٦٥٠) جوال فيما تم رفض بيع (٤٨٨٥) داخل البورصة بسبب قلة الاسعار مقارنة مع مبلغ (٣٥) الف جنية لسعر القنطار نهاية الأسبوع الماضي .

وواصل محصول الذرة في الانخفاض ايضاً حيث بلغ اعلى سعر للاردب من الذرة الفتريتة (٤٧٥٠٠) جنيه وادناه (٤٥) الف جنيه مقارنة مع مبلغ (٥٢) الف جنية للاردب خلال الفترة الماضية.

و تراوح سعر اردب الدخن الأحمر مابين (٥٢ – ٥٦) الف جنيه وبلغ سعر الدخن الابيض مابين (٦٠ -٦٣) الف جنيه للاردب .و بلغ سعر طن زهرة الشمس الجديد مابين (٢٠٠–٢٤٠ ) الف جنيه و تراوح سعر طن محصول التسالي الجديد (٣٠٠- ٣٢٠) الف جنيه للطن.

سونا