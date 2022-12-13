مونديال قطر .. احتفالات سودانية وأعلام مغربية في شوارع الخرطوم





أشعل التأهل التاريخي للمنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز مواقع التواصل الاجتماعي في جميع الدول العربية.

وكان لافتاً احتفال السودانيين بالانجاز داخل وخارج البلاد، وفي العاصمة الخرطوم تشهد أندية المشاهدة خلال مباريات أسود الأطلسي حضورا جماهيريا كبيرا، كما يحرص من يتابعون المواجهات في المنازل على تشجيع الأسود.

احتفال مع السفير

اللافت أن عدداً من محبي المنتخب المغربي توجهوا إلى منزل سفير دولة المغرب في الخرطوم، الدكتور محمد ماء العينين للاحتفال معه بالتأهل التاريخي إلى نصف نهائي المونديال.

وهتف المشجعون أمام منزل السفير (اوولي اوولي موروكو الله عليه)، وعانق السفير جميع الحضور ورفع علامة النصر.

وأكد سفير المملكة المغربية متانة العلاقات الثنائية وعمقها، مشيداً بتشجيع ودعم الشعب السوداني الشقيق لأسود الأطلسي.

وأعرب عن أمله أن يتحقق النصر ويتوج المنتخب المغربي بلقب كأس العالم، ويكون هدية لكل الأمة العربية.

أعلام في الشوارع

عمت شوارع الخرطوم فرحة عارمة، حيث خرج الكثيرون إلى الشارع للاحتفال بفوز أسود الأطلسي على المنتخب البرتغالي ورددوا الشعارات احتفالا بالفوز والتأهل.

كما جابت سيارات تحمل الأعلام المغربية شارع النيل في أمدرمان والخرطوم ، فيما شهدت أندية المشاهدة حضورا جماهيريا كبيرا واحتفالات عفوية من قبل عدد من السودانيين.

أرقام قياسية

حقق منتخب المغرب مجموعة من الأرقام القياسية رافقت انجازه التاريخي بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم فقد أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف النهائي، وأول فريق إفريقي يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم منذ عام 2010، كما أنه رابع منتخب افريقي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم، بعد الكاميرون 1990، والسنغال 2002، وغانا 2010.

ويضم المنتخب المغربي أقوى دفاع في مونديال قطر وفق احصائيات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث لم تتلق شباكه سوى هدف واحد منذ بداية البطولة.

كما أنه يعد أكثر المنتخبات العربية تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم، حيث سجل (19) هدفاً إلى غاية الآن.

أما مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي فقد أصبح أول مدرب عربي وإفريقي يصل إلى نصف النهائي.

خلال مونديال قطر 2022، أصبح المغرب أول منتخب عربي يتصدر مجموعته في كأس العالم مرتين، وحقق لأول مرة فوزين في دور المجموعات في كأس العالم، وأول بلد عربي يحصل على (7) نقاط في دور المجموعات.

أصبح لاعب المنتخب المغربي حكيم زياش، أول لاعب عربي يخوض (9) مباريات كاملة في كأس العالم، وصاحب أسرع هدف وأبعد هدف للمنتخبات العربية (3 دقائق و30 ثانية ومسافة 30.66 مترا)، وبذلك يصبح ثالث الهدافين التاريخيين للمغرب.

كما يعتبر يوسف النصيري (صاحب هدف الفوز على البرتغال) أول لاعب مغربي يسجل في نسختين من كأس العالم.

كما أصبح ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي، أول حارس عربي يتصدى لركلتي ترجيح في تاريخ كأس العالم.

الخرطوم ـــ عثمان الأسباط

صحيفة الحراك السياسي