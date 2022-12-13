سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 13 -12-2022 بختام التعاملات





ننشر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 13-12-2022 في ختام التعاملات.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 24.61 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع.

كشف هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، موعد صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، وذلك بعد اتفاق مصر مع الصندوق على كافة تفاصيل القرض.

موعد صرف الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي

وقال جنينة، إن من المقرر صرف الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي لمصر عقب عقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعه بأيام قليلة.

خطوات الحصول على قرض صندوق النقد

وأضاف جنينة، لـ”فيتو”: بعد موافقة فريق الخبراء لصندوق النقد الدولي والحكومة المصرية يتم توقيع الاتفاقية على مستوى الخبراء، من ثم تؤخذ الاتفاقية وترفق بها خطاب نوايا من الحكومة المصرية، ويتم تسليمها للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وعقب اعتمادها من المجلس يتم صرف الشريحة الأولى منها بعد 3 أيام على أقصى تقدير، ونحن الآن في انتظار إدراج مصر في جدول أعمال الصندوق وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف القرض.

وكشف الدكتور فكري الفخري رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على صرف الشريحة الأولى من قرض الصندوق الدولي لمصر وحدد يوم 16 ديسمبر الجاري موعدا لاستلام القرض.

وقال في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع على فضائية ” الحدث اليوم”: “يوم 16 ديسمبر الجاري سيكون رسالة طمأنة للجميع، وخاصة الذين يشككون في قوة الاقتصاد المصري”.

وأضاف: “أنه بعد وصول قرض صندوق النقد الدولي، سيشهد سعر صرف الدولار انخفاضا، موضحا: “هناك برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة 4 سنوات، يتابعه لحظة بلحظة صندوق النقد الدولي”.

سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في آخر اجتماع لها، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

وأكد البنك المركزي المصري أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

صندوق النقد الدولي

وأعلن صندوق النقد الدولي إدراج ملف مصر بشأن برنامج التسهيل الائتماني الجديد وذلك بجدول اجتماعات الصندوق يوم الجمعة 16 ديسمبر الجاري، حسبما ذكر على موقعه الإلكتروني.

وكانت الحكومة أعلنت التوصل مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة والإصلاحات التي سيتم دعمها بترتيب تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار.

ويعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعا بشأن مصر الأسبوع المقبل حيث تنتظر الحكومة الموافقة النهائية على صفقة قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

ويظهر تقويم مجلس الإدارة على موقع صندوق النقد الدولي على الإنترنت “اجتماعًا مقيدًا” من المقرر عقده في 16 ديسمبر، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

اتفاق قرض صندوق النقد الدولي الجديد

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعلن في أكتوبر الماضي الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن قرض صندوق النقد الدولي جاء بعد مفاوضات شاقة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الاتفاق جاء أيضا ضمن أهداف وتوصيات المؤتمر الاقتصادي، مشيرًا إلى أن قيمة القرض الجديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 9 مليارات دولار، منها 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ومليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية.

قرض صندوق النقد

ومن جانبه قال الإعلامي عمرو أديب: الـ10 أيام اللي جايين مهمين جدًّا وممكن يحصل فيهم حاجات كتير بالنسبة للوضع الاقتصادي المصري.

وأضاف خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: يوم 16 ديسمبر الجاري اجتماعنا مع صندوق النقد الدولي واللي من خلاله هيتم إقرار القرض اللي مقدمة عليه مصر بقيمة 3 مليارات دولار، ومتوقعين ناخد الشريحة الأولى اللي هي 750 مليون دولار.

مصير قرض صندوق النقد

وتابع: متوقع سيناريوهين في الـ10 أيام اللى جاية حاجة منهم اللي هتحصل أي واحدة أنا ما أعرفش، الأول ما تقوله رويترز وهو أنه قبل صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لمصر لازم قبل يوم 16 ديسمبر الجاري يجب أن تكون هناك إجراءات معينة معمولة في مصر وهذه الأمور يعرفها القائمون على السياسة النقدية في مصر وعندهم احتياطي قد إيه والتزامات قد إيه، والكلام الكام يوم اللي فاتوا بيع سندات بالين الياباني.

سيناريو رفع سعر الفائدة وتحريك الدولار

واستطرد: بيتكلموا عن حاجتين السيناريو الأول رفع سعر الفائدة وأن الجنيه ليس مرنا بالقدر الكافي يعني سعره لسه منخفض والـ24.60 ليس السعر الحقيقي للجنيه أمام الدولار، لذلك السيناريو تحريك سعر الصرف، ورويترز بتتكلم أن سعر الدولار في السوق الموازية 31 أو 32 جنيهًا، وطبقًا لما سيحدث هنزود الفائدة وسعر الدولار رسمي وانخفاض الجنيه رسميًّا، والسيناريو الثاني جائز أنت تكون جاهز بطريقة أخرى عندك تدفقات وفلوس جاية وحاجة بتتباع فما تبقاش محتاج أوي ترفع الفائدة أو تحرك سعر الدولار رسمي، رغم أن رفع الفائدة مهم لأن التضخم واصل لـ20% فهنرفع الفائدة علشان التضخم ينزل.

بوابة فيتو