نفسي أشتغل مع سيرين عبد النور وخايفة من الصعايدة، أبرز 5 تصريحات للفنانة نيللي كريم





تحدثت الفنانة نيللي كريم عن مسلسلها الرمضاني المقبل “عملة نادرة” وعن خوفها من انتقادات جمهورها في الصعيد، لأنها تقدم شخصية صعيدية في “العمل”، بالإضافة إلي حديقها عن العديد من الأمور الأخري في حياتها الفنية وذلك من خلال برنامج “the insider”.

و خلال السطور التالية ترصد فيتو أبرز تصريحات الفنان نيللي كريم في برنامج “the insider”.

1 بحب سيرين عبد النور ونفسي أشتغل معاها في عمل فني

2 بحب أتفرج علي فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة

3 معنديش مشكلة اعمل مسلسل باسم مسلسل سابق

4 ماقابلتش شخصية زي اللي بقدمها في مسلسل عملة نادرة

5 خايفة من انتقادات الصعايدة لمسلسل عملة نادرة

الفنانة نيللي كريم

وعلي الجانب الآخر، كشفت الفنانة نيللى كريم عن تفاصيل تعاونها مع الفنانة الكبيرة يسرا في مسلسل روز وليلى والذي من المقرر أن يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق قالت نيللى كريم فى حديثها لبرنامج انسايدر بالعربى: هناك تفاهم كبير بينى وبين يسرا يظهر على الشاشة عند عرض مسلسل روز وليلى.. يسرا من الممثلات الممتعين فى اللوكيشن وبيننا كيمياء حقيقية وهناك مشاهد خرجنا فيها عن النص المكتوب وذلك بشكل عفوي.

وأضافت: أنا ويسرا كل منا يتعرض إلى أزمة في عمله ونحاول ان نساعد بعضنا فى حلها.

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