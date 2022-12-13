تعرف على موعد طرح فيلم “نبيل الجميل” لـ محمد هنيدي في دور العرض





تستقبل دور العرض السينمائي فيلم “نبيل الجميل” للنجم محمد هنيدي يوم 28 ديسمبر الجاري.

وتدور أحداث العمل حول مغامرات خاصة يعيشها طبيب تجميل وهو من بطولة الفنان محمد هنيدي، والفنانة الشابة رحمة أحمد الشهيرة بـ “مربوحة”، والنجمة اللبنانية نور، والفنان محمد سلام، والفنانة مادلين طبر، ومحمود حافظ، ياسر الطوبجي، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، حجاج عبد العظيم، ضياء المرغني، ومحمد الصاوي.. الفيلم من تأليف امين جمال ومحمد محرز واخراج خالد مرعي.

وكان الفنان محمد هنيدي شوق الجمهور في وقت سابق لفيلمه الجديد “نبيل الجميل” في تدوينة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

ونشر هنيدي بوستر الفيلم عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: “نبيل الجميل أخصائي تجميل.. استعدوا قريبا جدا لواحد من أجمد وأقوى الأفلام اللي هتشوفوها”

بوابة فيتو