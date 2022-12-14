بالفيديو.. طالب ياباني يبهر الحضور بـ إلقاء قصيدة شعر لـ نزار قباني





من قلب صالة في حي بمدينة طوكيو، ارتفع صوت طالب ياباني بـ لسان ناطق بـ اللغة العربية الفصحى؛ ليلقي على مسامع الحضور، قصيدة شعر من أبرز شعراء الوطن العربي.

واستطاع الطالب الياباني، إبهار الآلاف بعد أن تم تداول مقطع فيديو له، وهو يلقي شعرا بـ اللغة العربية للشاعر الراحل نزار قباني، فقد وقع اختياره على قصيدة “أشهد أن لا امراة إلا أنت”.

وكان الطالب الياباني، قد ألقى القصيدة ضمن مسابقة القراءة باللغة العربية اليوم في طوكيو، وأما عن مهارة الطالب في القراءة باللغة العربية، فذكر حساب “اليابان بالعربي” بأنه درس اللغة العربية لأقل من عام.

وبمجرد تداول مقطع الفيديو على منصة التدوينات القصيرة “تويتر” حظى بالعديد من التعليقات التي تبدي إعجابها بـ مهارة الطالب الياباني، حيث علق أحدهم :”جهد مبارك.. نتمنى له التوفيق”.

جزء من قصيدة "أشهد أن لا أمرأه إلا أنت" للشاعر الراحل نزار قباني لأحد الطلاب اليابانيين الذين شاركوا في مسابقة القراءة باللغة العربية اليوم في #طوكيو وقد درس اللغة العربية لأقل من عام ☺️ pic.twitter.com/QAXoZzOWl3 — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) December 10, 2022

صدى البلد