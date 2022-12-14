اكتشف أمرا خطيراً.. عريس يترك زوجته في حفل الزفاف ويرحل





بينما كان العروسان يسيران في طريقهما إلى حفل زفافهم ليبدآ حياة جديدة سويًا، انقطع بهما الطريق وألغي العريس حفل الزفاف وانفصل عن العروس لتعود بـ فستان زفافها مرة أخرى إلى منزل عائلتها، وذلك بعد أن اكتشف العريس أمرا خطيرا.

فقد نقلت وسائل الإعلام المحلية في غانا، بأن العريس قام بإلغاء حفل الزفاف في يوم مراسم الزواج، بعد أن اكتشف أن عروسه قد خدعته قبل الزفاف.

فقد علم العريس بـ معلومات خطيرة عن العروس من قبل صديق عمل كمخبر مما دفع العريس إلى إثارة القضية خلال الحفل وإنهاء الزواج، رغم محاولات العروس لتوضيح الأمور.

ويظهر في مقطع فيديو العروس في ثوب زفافها وهي تبكي وتتوسل للرجل بالرحمة لكنه لم يتزحزح أو يتراجع عن قراره لتسقط العروس في الشارع من الصدمة.

صدي البلد