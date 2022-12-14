النيل الأزرق ترتب للاحتفال بمحافظتها على الصدارة





تواصل سيل وفود المهنئين لقناة النيل الأزرق بعد اختيارها أفضل قناة سودانية خلال العام 2022، وتدافع رموز الفن والثقافة إلى مكاتب القناة لتقديم التهانئ، فيما تسابق جمهور المشاهدين لتهنئة القناة عبر الهاتف من خلال برامج القناة التفاعلية، وعبر الفنان نجم الدين الفاضل نائب رئيس اتحاد الفنانين عن سعادته بتفوق القناة وقدم التهانئ الخالصة مؤكداً أن الشاشة الزرقاء استحقت الجائزة لجهدها الكبير في إرضاء جمهور المشاهدين، كما تلقى الزميل الأستاذ هيثم السيد التهانئ لفوز المركز الصحفي لقناة النيل الأزرق بلقب أفضل مركز خلال الموسم، وترتب النيل الأزرق لإقامة احتفال كبير ابتهاجاً بمحافظتها على صدارة القنوات السودانية خلال الموسم الحالي.

محمد الأمين يحاضر بكلية الموسيقي

بثت قناة النيل الأزرق جانباً من المحاضرة الفنية التي قدمها الفنان الموسيقار محمد الأمين لطلاب السنة الخامسة بكلية الموسيقى والدراما بجامعة السودان قبل أيام تحت إشراف عميد الكلية الدكتور الفاتح حسين، وتحدث محمد الأمين عن التأليف الموسيقي من أغنية (طائر الأحلام) بمصاحبة آلة العود، وأبدي طلاب الكلية سعادتهم بمحاضرة الفنان الكبير التي تعبر عن التواصل بين الأجيال، وقدموا له شكرهم الجزيل على مشاركته القيِّمة.

لمسة وفاء من الزرقاء للكروان

استعادت قناة النيل الأزرق ذكرى رحيل الفنان الكروان عبدالدافع عثمان التي توافق هذه الأيام حيث قدمت فقرة في برنامج مساء جديد تحت عنوان لوحة شرف تناولت مسيرة الفنان الراحل التي بدأت مع الإذاعة في العام 1945، ويعتبر عبدالدافع عثمان من رواد الأغنية السودانية ومن أوائل الفنانين الذين قدموا أغنيات باللغة الفصحى، من أبرز أغنياته (يا ملاكي، مرت الأيام، الكروان، همسة عاشق والبحيرة)، وتعامل مع عدد من الشعراء والملحنين منهم مبارك المغربي وأبو قطاطي وإسماعيل خورشيد وعبدالمنعم عبد الحي.

الدراما تحارب المخدرات

أطلق الدرامي الأستاذ أيوب الطاهر مبادرة الدراميين لمحاربة المخدرات تحت شعار (بالدراما نقضي على المخدرات)، وقال لدى استضافته على قناة النيل الأزرق أمس إن الدراما يمكن أن تسهم بقدر كبير في التوعية بمخاطر المخدرات وأثرها على مستقبل الشباب باعتبارها مؤثراً إيجابي فاعل، وقال إن المشروع يحتاج لوعي مجتمعي من داخل البيوت يتمثل في الرقابة الأسرية الدقيقة على سلوكيات وتصرفات الأبناء من الجنسين، وأكد تقديم العديد من الأعمال الدرامية في هذا الصدد.

في السوشيال ميديا.. لماذا يتعامل البعض بأسماء وهمية..؟

يعاني المتعاملون مع وسائط التواصل الاجتماعي من وجود شخصيات بأسماء وهمية الأمر الذي تترتب عليه الكثير من الإشكالات بسبب عدم المصداقية، وناقشت فاطمة المصباح مقدمة الفترة الصباحية لقناة النيل الأزرق أمس الظاهرة بمشاركة جمهور المشاهدين عبر الهاتف، وقال صديق من السعودية إن الذين يتعاملون بأسماء وهمية هم أناس يخجلون من المحتويات التي يقدمونها عبر السوشيال ميديا، لذلك يتعمدون إخفاء شخصياتهم، وهناك مثل يقول: (لا تفعل في السر ما تخجل منه في العلن)، وهذا ينطبق على أولئك الوهميون من الجنسين، ويجب عليهم التحلي بالشجاعة التامة وتقديم محتويات مفيدة للمجتمع تقليلاً لنسبة السلبيات في المجتمع.

وقالت كوثر من خشم القربة إنها أغلقت صفحتها بالفيس بوك بسبب مثل هذه الظواهر واكتفت بتطبيق (إيمو) وحددت الشخصيات التي تتعامل معها لأنها تعرفها بشكل شخصي، وحذرت أم سحر من المناقل من مغبة التعامل مع الأشخاص الذين لا تربط الشخص بهم معرفة مسبقة مشيرة الى أن ذلك يعني فراغ المحتوى وإهدار الزمن لأن النهايات دائماً ما تكون غير سعيدة إلا من رحم ربي.

طبيب يحذر من مخاطر عمليات شفط الدهون

حذر الدكتور وائل فيصل اختصاصي جراحة التجميل والترميم والحروق من الأخطار المترتبة على عمليات شفط الدهون، وقال في حديثه للفترة الصباحية لقناة النيل الأزرق إن هذه العمليات لا تستدعي الاستعجال لإجرائها ويجب عمل الترتيبات اللازمة لضمان نجاحها، ويجب مصارحة الطبيب بكافة تفاصيل السلوك الصحي إذا كان مدخناً أو مريضاً بالسكر لعمل الاحتياطات اللازمة، وقال إن الغرض من عمليات شفط الدهون ليس السيطرة على الوزن، بل لتنسيق القوام وإزالة تجمع الشحوم في أماكن محددة بالجسم، وأشار الى أهمية ممارسة الرياضة لفترات طويلة، وحذر من مخاطر استخدام الكورتيزون بصورة كبيرة.

الأشواق وعشرة الأيام باتحاد الفنانين

يقيم منتدى أسطورة النغم للثقافة والتراث بالتعاون مع اتحاد المهن الموسيقية ليلة وفاء وعرفان للشاعرين الراحلين عوض أحمد خليفة والسر دوليب تحت شعار (الأشواق وعشرة الأيام)، ويشرف الليلة الأستاذ عوض أحمدان وزير الثقافة والسياحة بولاية الخرطوم وعدد من رموز الثقافة والفن والإعلام، وتتخلل الليلة مشاركات غنائية لنماذج من أغنيات الشاعرين الراحلين الخالدة، وقدمت الدعوة لقناة النيل الأزرق لتغطية ليلة الوفاء.

صحيفة اليوم التالي