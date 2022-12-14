الأرصاد: محافظة درجات الحرارة بشقيها على قيمها في معظم أنحاء البلاد





توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية وحدة الانذار المبكر أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على قيمها دون تغيير يُذكر في معظم أنحاء البلاد. وأضافت الهيئة أن أعلى درجة حرارة متوقعة لليوم هي 37.0° م في أبو نعامة وأدنى درجة حرارة متوقعة صباح الغد هي 9.0 °م في مدينة الفاشر. أعلى درجة حرارة ليوم أمس كانت 37.4 °م سُجلت في أبو نعامة وأدنى درجة حرارة سُجلت صباح اليوم في مدينة الفاشر حيث كانت 8.5 °م. ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولاية البحر الأحمر. وأشارت الهيئة الى نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في ولاية البحرالأحمر، شمال غرب وغرب البلاد. أهم معالم الطقس لليوم منخفض السودان الحراري ومرتفع جوي يتمركز في شمال غرب أفريقياو يمتد حتى شمال ، أواسط وغرب البلاد.

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