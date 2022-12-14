السيسى يلتقى أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس الأمريكى من الحزبين الجمهوري والديمقراطي





التقي الرئيس عبد الفتاح السيسى مع أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس الأمريكى من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير اندماج الدول الأفريقية فى الاقتصاد العالمى، لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا فى تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي.

واضاف المتحدث الرسمى ان برنامج زيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة يتضمن عقد لقاءات مع عدد من كبار المسئولين الأمريكيين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر كذلك أن يعقد الرئيس لقاءً مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

كما يجتمع الرئيس على هامش القمة بعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

يشار إلى أن القمة الأمريكية-الإفريقية، قد انطلقت أمس فى واشنطن العاصمة، حيث يستضيف الرئيس الأمريكى جو بايدن مجموعة من زعماء إفريقيا ليناقش معهم عدة قضايا أبرزها انتخابات 2023 والديمقراطية فى القارة.

بوابة فيتو