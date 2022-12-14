نداء من مذيعات الستات مايعرفوش يكدبوا لــ محمد صلاح (فيديو)





محمد صلاح، احتفى برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» باللافتة الإنسانية التي قام بها نجم الكرة العالمي محمد صلاح، بزيارته مؤخرًا، لأحد مراكز رعاية ذوي الهمم بدولة الإمارات، وذلك على هامش مشاركته في بطولة «كأس سوبر دبي 2022».

وخلال زيارته أخذ محمد صلاح جولة بين أقسام مركز رعاية ذوي الهمم، واطلع أيضًا على ما يقدمه المركز من خدمات علاجية وبرامج ترفيهية وتأهيلية للحالات المتواجدة بداخله.

وفي عدد من الصور العفوية ظهر لاعب الكرة المصري والعالمي محمد صلاح، أثناء استمتاعه بالأجواء الترفيهية مع الحالات المتواجدة، ولعب الكرة معهم، ومشاركتهم لحظاتهم الخاصة.

وتوجهن المذيعات منى عبد الغني، وهبة الأباصيري، وإيمان عز الدين، برسالة وطلب للنجم العالمي محمد صلاح، لرغبتهن في مقابلته والتقاط الصور معه، وكذلك رغبتهن في استضافة السيدة «ماجي» زوجة اللاعب العالمي في فقرة خاصة.

محمد صلاح

وكان النجم المصري العالمي محمد صلاح شارك مؤخرا في مباراة فريقه ليفربول ضد أولمبيك ليون، ضمن منافسات كأس سوبر دبي الودية المقامة في الإمارات.