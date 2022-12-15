وزير المالية يسلم نظيره الصومالي رئاسة مجلس الوحدة الإقتصادية العربية





سلم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم اليوم نظيره الصومالي د. علمي نور محمود رئاسة الدورة العادية رقم (114) لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية .

وأكد د. جبريل إبراهيم خلال مراسم ختام إجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دورته العادية (114) بقاعة الصداقة الخرطوم اليوم أهمية الروابط الإقتصادية بين الدول العربية وأنها سبب قوة للروابط الأخرى وقال يجب أن نعمل على السوق العربية المشتركة والعمل على تطوير التجارة بين الدول الأعضاء وتطوير الإستثمار بالتركيز على تحقيق الأمن الغذائي وان نعتمد في غذاءنا الأساسي على ما ننتجه محلياً وان نعتمد على أنفسنا .

وأشار الوزير إلى أهمية تطوير البنى التحتية من طرق ومطارات وموانئ لتساعد في نقل الإنتاج إلى مواقع التسويق والتصدير.

وتوقع د.جبريل – خلال مخاطبته الجلسة الختامية بحضور الوزراء والممثلين الدائمين وقيادات الجامعة العربية والسفراء والسلك الدبلوماسي وولاة ولايات سنار، الجزيرة، القضارف ونهر النيل أن ينطلق المجلس بعودة كل الدول العربية لعضويته ومعالجة الأسباب التي أدت لإبتعاد عدد من الأعضاء، لافتاً إلى الجهود المبذولة في السودان لتطوير البنية التحتية ومن بينها الطرق وخط سكة حديد بورتسودان – داكار، والطريق القاري القاهرة – كيب تاون والذي يربط عدداً من الدول.

وقال الوزير “لو إستطعنا أن نبني هذه الشبكة من الطرق ستسهم في نقل منتجاتنا لدول العالم” داعياً القطاع الخاص للعمل لتحريك القطاعات المنتجة والدفع بالإقتصاد الوطني إلى الأمام.

وكالة سونا