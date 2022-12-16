السودان.. إمام مسجد يصدر فتوى مثيرة بشأن مشاهدة مباريات كأس العالم





فاجأ إمام مسجد بمنطقة حلفاية الملوك في الخرطوم بحري المصلين في خطبة الجمعة اليوم، حين أفتى بحرمة مشاهدة المباراة النهائية لمسابقة كأس العالم التي ستقام يوم الأحد المقبل بدولة قطر.

وقال خطيب مسجد كيلو (8) بحلفاية الملوك اليوم، إنه كان قد حذّر من قبل في خطب سابقة من مشاهدة كأس العالم الحالي والذي تستضيفه دولة قطر، معتبراً أنه يحتوي على عرض لصور فاضحة في المدرجات لفتيات عاريات.

وأضاف أنه وقبل يومين تأكد بما لا يدع مجالاً للشك من حرمة مشاهدة المباريات وخصوصاً النهائي، وتابع خلال خطبته أنه توصل إلى أن كأس العالم يرمز لفتاة ناهدة ترفع يديها عالياً لتضم الكرة الأرضية، وأوضح أن الصورة مستوحاة من اليونان وتمثل إله النصر، وشدّد على حرمة مشاهدة المباراة الأخيرة بعد تبيان حقيقة كأس العالم وما فيه من شرك وكفر بالله.

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