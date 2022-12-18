مسؤول بالصحة: رفض جديد لدفن الجثث





كشف مسؤول بارز بوزارة الصحة ولاية الخرطوم أن دفن الجثث مجهولة الهوية القابعة في مشارح الخرطوم اصطدم للمرة الثالثة على التوالي بعراقيل جديدة رغم موافقة النائب العام وتخصيص الدولة لمائتي مليون جنيه لاستكمال الإجراءات الفنية لدفنهم.

وقال مدير الإدارة العامة لتعزيز الصحة بولاية الخرطوم دكتور صلاح الدين حاج الحسن لـ(اليوم التالي) أمس: “تم رفض دفن الجثامين مجدداً من قبل بعض الجهات رغم عن موافقة النائب العام”، وأضاف:”بتنا في حيرة من أمرنا”.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي