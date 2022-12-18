والي الخرطوم: موازنة 2023 تحمل بشريات





كشف والي الخرطوم المُكلف أحمد عثمان حمزة أن موازنة ولاية الخرطوم للعام القادم ٢٠٢٣م تحمل بشريات للشباب والخريجين والأسر المنتجة، وذلك بتنفيذ عدد من المشاريع الإنتاجية والحرفية بغرض خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج.

ودعا والي الخرطوم المُكلف أحمد عثمان حمزة لدى تدشينه صباح أمس بقاعة الصداقة معرض مشروعات الشباب والأسر المنتجة أحد مشاريع الشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية ومجموعة جياد.

دعا الشباب لزيارة المعرض واختيار ما يناسبهم من المشروعات المطروحة علماً وأوضح أن المعرض وفر (٣٠) مشروع إنتاجي بتخصصات مختلفة يمكن الاستفادة منها في التنمية الاجتماعية.

وأكد الوالي على الشراكة مع شركة جياد التي ساهمت في توطين العديد من الصناعات محلياً مثل تصنيع آليات النفايات وغيرها.

وأعلن حمزة عن مساعٍ جارية لترتيب لقاء مع بائعات الأطعمة والشاي لتنظيم عملهن وتخصيص مواقع لهن تناسب وضعهن كنساء يسعين وراء كسب العيش الحلال، وأعرب الوالي عن تقدير الولاية لمعاناة أصحاب المهن غير المنظمة، غير أنه يجب ترتيبها بحيث لا تغلق الطرق وتعوق حركة المواصلات في مداخل المواقف والأسواق.

وقال مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية صديق حسن فريني إن وزارته عملت على تنفيذ موجهات حكومة الولاية بتنشيط عمل المؤسسات الاجتماعية للاستفادة من الشراكة مع جيادة لتوفير مشاريع بتسهيلات تستوعب أصحاب المهن الحرة والخريجين، وأكد أن معرض مشروعات الشباب اعتمد توفير وسائل إنتاج تناسب دخل الشباب والأسر الفقير بأقساط مريحة عبر مؤسسة التنمية الاجتماعية.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لمجموعة جياد الصناعية المهندس عبدالله عبدالمعروف استعداد المجموعة لتصنيع احتياجات الولاية لدعم البرامج الاجتماعية والخدمية، ووفرت المجموعة للولاية العديد من المنتجات حسب المواصفات التي تناسب المشروعات الداعمة لتنمية المجتمع.

صحيفة اليوم التالي