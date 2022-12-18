سعر الذهب اليوم في مصر 2022، سعر جرام الذهب اليوم داخل الأسواق





سعر الذهب اليوم في مصر 2022، تصدر مؤشرات موقع البحث الشهير جوجل بعدما شهدت ارتفاعًا تاريخيًّا في الأسعار فأصبح المواطنون يتساءلون عن أسعار الذهب عيار 21، بجانب البحث عن سعر جرام الذهب وسعر الجنيه الذهب ولجأ آخرون للبحث عن أسعار السبائك الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر 2022

ويقدم موقع فيتو من خلال خدماته المتواصلة لقرائه عبر جميع محركات البحث المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، سعر الذهب اليوم في مصر 2022 داخل الاسواق والبورصات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب اليوم وفقًا لآخر تحديث في كافة الأعيرة للمستهلكين كالآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2057 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1800 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1543 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1200 جنيها.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 14400 جنيه.

وتُعد هذه أسعار الذهب التي ذكرناها بغير المصنعية وضريبة الدمغة، وهو ما يعني زيادة سعر المنتج النهائي للذهب في محال الصاغة المنتشرة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية وفقا لسعر الذهب اليوم في مصر 2022.

وتتراوح سعر مصنعية جرام الذهب من 50 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للجرام الواحد في محال الصاغة بجميع محافظات مصر خاصة القاهرة والجيزة وفقًا للأسعار الموجودة اليوم في الأسواق لأسعار الذهب اليوم السبت.

وتختلف أسعار المصنعية من قطعة ذهبية إلى أخرى ومن عيار إلى آخر حيث تختلف مصنعية عيار الذهب 21 عن مصنعية عيار الذهب 24، كما تختلف مصنعية شكل معين من أشكال الخواتم على سبيل المثال عن شكل آخر.

الأسعار العالمية والفائدة

سجلت أسعار الذهب أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف نوفمبر، رغم تعافيها في آخر تداولات الأسبوع الجمعة، وذلك بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى وجود حاجة لمزيد من الرفع في سعر الفائدة للحد من التضخم.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء الماضي، سعر الفائدة 50 نقطة أساس كما كان متوقعا، وقال جيروم باول رئيس المجلس إن البنك المركزي الأمريكي سيواصل رفع معدلات الفائدة العام المقبل، وذلك على الرغم من تفاقم المخاوف من الركود.

ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، ليصبح معدل الفائدة عند نطاق بين 4.25 بالمئة و4.5 بالمئة.

وكانت هذه هي المرة السابعة على التوالي التي يرفع فيها الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2022.

تراجعت أسعار المعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من ارتفاعه في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 بالمئة إلى 1791.59 دولار للأونصة في تداولات الجمعة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة لتبلغ 1800.20 دولار.

وأشار البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي إلى استراتيجيات مماثلة لرفع أسعار الفائدة.

ويتوقع كومرتس بنك أن يتراجع الذهب إلى نحو 1750 دولارًا للأوقية لحين اتضاح انتهاء دورة رفع الفائدة الأميركية، كما يتوقع أن ترتفع الأسعار إلى 1850 دولارًا بنهاية عام 2023.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 1.3 بالمئة خلال الأسبوع، ولكنها صعدت بنسبة 0.4 بالمئة في تداولات الجمعة، لتصل إلى 23.14 دولار للأونصة.

وخسر البلاتين 1.4 بالمئة ليبلغ 992.43 دولار، وانخفض البلاديوم 4.3 بالمئة إلى 1713.81 دولار.

معرض الذهب والمجوهرات نيبو

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية نتائج للنسخة الثانية من المعرض الدولي “نبيو” للذهب والمجوهرات الذي انتهت فعالياته منذ يومين وأوضح هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة أن المعرض حظي بزخم دولي عال حيث شارك 35 عارض دولي من أربعة دول وهي الهند وإيطاليا وتركيا والإمارات العربية المتحدة بالإضافة لحضور 500 زائر دولي و100 مشترك دولي من 18 دولة من الخليج العربي وأفريقيا بالإضافة إلى حوالي 7 آلاف زائر على مدار أيام المعرض من تجار التجزئة والمشترين المحليين.

وأضاف ميلاد أن النسخة الأخيرة من “نبيو” شهدت تضاعف في مساحة العرض مقارنة بالنسخة الأولى والتي عقدت فبراير الماضي حيث بلغت المساحة في النسخة الحالية حوالي 7500 متر مربع بزيادة 200% عن النسخة الأولى كما تم اضافة اربعة اجنحة دولية للمعرض عن النسخة السابقة.

وانطلقت النسخة الثانية من المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئاسة مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية.

وأشار ميلاد إلى أنه قد تم اضافة العديد من الأنشطة الجديدة على هامش النسخة الجديدة من المعرض حيث سيشهد إعلان عشرة فائزين بمسابقة تصميم الحلي والمجوهرات بالاشتراك مع مدرسة تصميم المصممة العالمية عزة فهمي وهم، حبيبة عبد القادر في المركز الأول وأمال فاروق في المركز الثاني وسمر الشناوي في المركز الثالث وكارول حنوش ومروة رفعت ورشا الكاسر وسلمي حلاوة وبدور البدور وزهرة حاجي وسارة أشرف.

كما شهد المعرض إقامة أول عرض مجوهرات حي ” ديفيليه على هامش فعاليات اليوم الثاني والذي لاقى إقبالًا ونجاحًا كبيرًا في الأوساط الدولية لإنتاج المجوهرات وأشار ممثلو المؤسسات الدولية للتصميم وإنتاج المجوهرات ترقبهم لنسخة جديدة من هذه المسابقة، كما تم تخصيص اليوم الأخير من المعرض للبيع المباشر للجمهور.

وأوضح ميلاد أن الشعبة نجحت في تحويل “نبيو” إلى معرض دولي بتحفيز كافة المؤسسات الدولية المنتجة للمصوغات على المشاركة لعرض أحدث الخطوط والصيحات العالمية في التصميم وأحدث تكنولوجيات الانتاج أمام مجتمع الصناعة وتجارة المجوهرات المصري ومقارنة جودة المنتج المصري بأحدث المعايير الدولية وخلق فرص تصديرية للمجوهرات المصرية إلى الأسواق الدولية وتشجيع هذا القطاع الاقتصادي الهام على النمو السريع بما يحقق الحلم المنشود لتحويل مصر إلى مركز دولي وإقليمي لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات.

وتوجه ميلاد بالشكر لكافة المؤسسات الحكومية التي شاركت بقوة ولم تدخر جهدًا لإنجاح المعرض حيث توجه بالشكر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على ما قدمه من دعم للشعبة لانجاح كافة فعاليات المعرض والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والمهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لدعمه لتجار الذهب وتقديم كافة التسهيلات والرعاية اللازمة لإتمام المعرض وإنجاح ومصلحة الدمغة والموازين برئاسة اللواء أحمد سليمان والتي قدمت كافة التسهيلات اللازمة للعارضين ومصلحة الجمارك المصرية برئاسة الشحات الغتوري لتسهيل دخول وخروج المعروضات والعارضين الدوليين إلى الأراضي المصرية للمشاركة في المعرض.

اسعار الذهب اليوم الأحد

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