رئيس هيئة الأركان: القوات المسلحة تؤيد أي اتفاق سياسي يُمكن أن يُخرج البلاد من أزمتها





قال رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، إن إصلاح القوات المسلحة في خاتمة المطاف سيستمر بلا مزايدات سياسية وعلى أيدي أبنائها وقياداتها المدربة والخبيرة.

وأضاف: الحملة ضد القوات المسلحة يتم تنظيمها بإتقان من خارج الحدود لتحجيم دورها الوطني المعلوم، لأنها ظلّت العقبة الكؤود أمام أحلام البعض.

وأكّد أنّ القوات المسلحة والقوات النظامية تنظر بعين فاحصة لما يدور بالمشهد السياسي، وهي موحدةٌ خلف قيادتها، وتؤيد أي اتفاق سياسي يمكن أن يُخرج البلاد من أزمتها ما دام مقامها محفوظٌ وواجبها معلومٌ وخروجها من العمل السياسي محسومٌ.

وأضاف: ستمضي بعزم نحو التطوير وتجديد ثوبها بما يتماشى مع التحديات والمخاطر المحدقة بالبلاد.

صحيفة السوداني