لجنة أمن الخرطوم: خطة الارتكازات الليلية مستمرة





وقفت لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم المُكلف أحمد عثمان حمزة على مجمل الأوضاع الأمنية بالولاية من خلال التقارير الأمنية والجنائية وموقف سير تنفيذ خطة أمن الولاية .

وأكدت اللجنة على إستمرار التنسيق المشترك بين جميع مكونات اللجنة بإستمرار الارتكازات الليلية لتأمين الولاية والتصدي للمظاهر السالبة .

وجددت اللجنة تأكيدتها بأن الأمن مسؤولية مشتركة ودعت المواطنين بالعمل مع قوات الشرطة في الحفاظ على أمن الأحياء والتبليغ عن أي مظاهر سالبة.

باج نيوز