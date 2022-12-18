برقية من البرهان إلى أمير قطر





بعث رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، برقية تهنئة إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر.

وقال البرهان في برقيته “يطيب لي وأنتم في غمرة احتفالاتكم بالعيد الوطني لبلادكم، أن أتوجه إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب السوداني، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات لكم بموفور الصحة والسعادة ولشعب قطر الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار”.

وجدد رئيس مجلس السيادة، حرص السودان على توطيد روابط الأخوة، ودفع وتعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين في كافة المجالات لما فيه خير، ومصلحة الشعبين الشقيقين.

صحيفة الصيحة