“الشعبي” يقترح على الحلفاء معايير اختيار رئيس الوزراء





كشف حزب المؤتمر الشعبي، أنه بصدد الدفع بمقترح يتضمّن معايير اختيار رئيس الوزراء إلى قوى الاتفاق الإطاري للتداول حولها.

وقالت الأمين العام للمؤتمر الشعبي نوال خضر بحسب (سودان تربيون) اليوم، إن حزبها “يعتزم طرح مقترح معايير اختيار رئيس الوزراء على طاولة النقاش مع قوى الاتفاق الإطاري”.

ولم تشأ نوال الخوض في تفاصيل المعايير قبل إجازتها خلال اجتماع للأمانة العامة ينتظر أن يلتئم غداً الاثنين.

وأشارت إلى أن القوى الأخرى ستطرح رؤاها حول الأمر للوصول إلى اتفاق شامل.

وأفادت نوال بأن لجنة تنسيقية مكونة من أطراف الاتفاق الإطاري تواصل بلورة تفاصيل الخطوات التي تلي توقيع الاتفاق الإطاري.

وأوضحت أن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي تتداول حول مختلف المواضيع التي ستعرض على الورش لتقديم رؤية الحزب فيها.

صحيفة الصيحة