رصد حالة شلل أطفال والصحة تتخذ إجراءات لاحتواء (الوباء)





أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، عن رصد حالة لشلل أطفال وافدة من إحدى دول الجوار جرى تأكيدها معملياً.

وقالت الوزارة في تعميم صحفي اليوم، إنه ووفقاً للوائح الصحية الدولية للعام 2005م يعتبر تأكيد حالة واحدة إعلاناً للوباء بالبلاد.

وأضافت “شرعت وزارة الصحة الاتحادية في تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لإحتواء الوباء والتي تشمل تفعيل خطة الاستجابة السريعة بإخطار جميع الشركاء وتعزيز التقصي المرضي والتوعية الصحية وتحديد التدخلات المطلوبة والعمل عليها مع الشركاء”.

وأكدت الوزارة أن الوضع الحالي يتطلّب تضافر الجهود على كافة المستويات لاحتواء الوباء وبالسرعة المطلوبة.

صحيفة الصيحة