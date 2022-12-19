أردول لموظفي “الموارد المعدنية” الجدد: انتهى زمن التوصيات والتزكيات





قال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول إن “زمن التوصية والتزكيات” انتهى، وذلك في حفل استقبال الموظفين الجدد في الشركة الحكومية.

ودعا مبارك أردول في حفل استقبال الموظفين الجدد أمس، إلى مضاعفة الجهد والالتزام بأخلاقيات المهنة. وطالب الفئات التي لم يحالفها التوفيق في التوظيف بالشركة بانتظار الفرص المقبلة.

ومن بين (1,256) شخص تقدموا للوظائف في الشركة السودانية للموارد المعدنية اجتاز (540) شخصًا إلى المعاينات، فيما وقع الاختيار على (63) مرشحًا للعمل لدى الشركة.

وشملت مجالات التعيين في الشركة: هندسة التعدين والجيولوجيا وهندسة الميكانيكا وهندسة الكهرباء والمحاسبة والسكرتارية إلى جانب الدعم الفني والشبكات.

.وقال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية إن الاختبارات الفنية تمت بـ”كل مهنية ونزاهة” وأن الاختيار تم وفقًا لمقدرات المتقدمين وخبراتهم “من دون توصية أو تزكية من أحد”. وأردف “زمن التوصيات والتزكيات انتهى”.

صحيفة السوداني