الأمم المتحدة: القتل في السودان زاد بنسبة 33% خلال العام الحالي





قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية المعروف اختصارا بـ”اوتشا” في أحدث تقرير: إنه وفي شهر نوفمبر الماضي فقط نزح نحو 32 ألف و777 شخصًا في أجزاء من غرب كردفان والنيل الأزرق في أعقاب اشتباكات قبلية، من بين 298,050 نازح خلال العام الجاري (19٪ أقل مقارنة بعام 2021). بالإضافة إلى ذلك ، قُتل 896 شخصًا وجُرح 1092 آخرون نتيجة للنزاع والعنف (بزيادة قدرها 33٪ و 125٪ على التوالي مقارنة بالعام الماضي)

وأضافت في بيان تلقته “الصيحة” : تم الإبلاغ عن 334 حادثًا أمنيًا بسبب النزاع المحلي والهجمات المسلحة في عام 2022 “منها 45 حادثة” وفي نوفمبر وفي نفس الشهر من العام الماضي تم الإبلاغ عن33 حادثة من بين 238 حادثة طوال أشهر العام.

وذكرت المنظمة الاممية أن “الشركاء الإنسانيون” قدموا مساعدات خلال العام الجاري إلى 9.1 مليون شخص” حوالي 8.4 مليون شخص تلقوا مساعدات غذائية ومعيشة” فيما تمكن 4.7 ملايين شخص من الوصول إلى الخدمات الصحية، وتم الوصول إلى 3.6 مليون شخص بخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، و1.7 مليون تلقوا خدمات الحماية.

وأشار البيان إلى أنه ومنذ منتصف العام الجاري تم الإبلاغ عن ما يقرب من 4782 حالة مشتبه بإصابتها بحمى الضنك من 10 ولايات (تم تأكيد 595 حالة منها بما في ذلك 29 حالة وفاة)، كما تم الإبلاغ عن 1.9 مليون حالة ملاريا حتى الآن (ما يزيد بنسبة 12 في المائة عن عدد جميع الحالات في عام 2021).

وقالت المنظمة : كان هدف الشركاء في المجال الإنساني خلال العام 2022 تقديم الدعم لـ 10.9 مليون شخص ضعيف بتكلفة 1.94 مليار دولار أمريكي لكنهم تلقوا 812.9 مليون دولار أمريكي (يعادل 42 في المائة من التمويل).

صحيفة الصيحة