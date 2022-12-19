إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.. المحكمة العليا تحسم القضية





قضت المحكمة العليا في لندن، الاثنين، بأن خطة بريطانيا لإرسال المهاجرين إلى رواندا “مشروعة” في انتصار لرئيس الوزراء، ريشي سوناك، الذي قطع وعدا سياسيا بالتعامل مع العدد القياسي للمهاجرين الوافدين في قوارب صغيرة، وفق رويترز.

ورفضت المحكمة طلبا من طالبي لجوء ومجموعات إغاثة لمنع حكومة المحافظين من التصرف وفقا لاتفاقية ترحيل مع رواندا، الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، وفق الغارديان.

لكن في توبيخ لوزارة الداخلية، قال قاضيان في المحكمة إن الحكومة أخفقت في النظر في ظروف ثمانية أفراد حاولت ترحيلهم بموجب الخطة في يونيو الماضي.

ومنذ سبتمبر، تنظر المحكمة العليا في لندن في طعن قضائي على هذه السياسة، التي تم الإعلان عنها في أبريل، وتشمل إرسال بريطانيا عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها إلى رواندا.

باج نيوز