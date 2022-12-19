في تدوينة بمناسبة ذكرى ثورة ديسمبر البرهان يتقدم بالتهنئةللشعب السوداني





هنأ الفريق اول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الشعب السوداني بالذكرى الرابعة لثورة ديسمبر و الذكرى ال 67 لاعلان الاستقلال المجيد مجددا عهد القوات المسلحة بإكمال وحماية مسار الإنتقال الديمقراطي

و قال البرهان في تدوينة بهذه المناسبة “التهنئة للشعب السوداني، بمختلف قطاعاته، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لثورة ديسمبر المجيدة. والذكرى رقم (٦٧) لإعلان الإستقلال من داخل البرلمان وجدد عهد القوات المسلحة بإكمال وحماية مسار الإنتقال الديمقراطي لتحقيق غايات الشعب التي هب من أجلها “السلام والحرية والعدالة”.

وكالة سونا