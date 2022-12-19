حملة مسائية توقف عدداً من المتهمين





نفّذت شُعبة مباحث شرطة محلية بحري، حملة منعية مسائية وتمشيطاً، استهدفت حي الصافية وشمبات وسوق سعد قشرة والسوق المركزي ومواقف المواصلات والتجمعات ببحري ومربعات كافوري والواحات والمنطقة الصناعية وطيبة الأحامدة والسامراب والدروشاب، أسفرت عن ضبط (4) متهمين بالمنطقة الصناعية بحري وبحوزتهم (لديتر) جديد يستخدم في تبريد ماكينات عربات الشاحنات، وبسؤالهم عنه أقروا بسرقته من عربة دفار كانت تقف بالمنطقة الصناعية، وأرشدوا الى مكان وقوف العربة، وبوصول أفراد المباحث إلى الموقع لم يجدوا العربة، دُوِّن بلاغ في مواجهة المتهمين تحت المادة (100/ 68) بقسم شرطة الأوسط بحري، تم عمل نشرة بأوصاف اللديتر المضبوط لإحضار صاحبه، تمهيداً لتعديل مادة الإجراءات الى المادة (174 ج)، كما تم القبض على أحد مُعتادي جرائم النشل بموقف مواصلات بحري وبحوزته موبايل، وبمراجعة سجل المكالمات تم التوصُّل إلى صاحب الموبايل وبحضوره تعرف على الموبايل وأحضر ما يثبت ملكيته للموبايل، ومن ثم دُوِّن بلاغٌ في مواجهة المتهم بقسم شرطة الأوسط بحري تحت المادة (174 ج) ووُضع الموبايل معروضات في البلاغ وتم خلال الحملة توقيف (11) متهماً من مُعتادي الإجرام بأماكن متفرقة وتم حجزهم لاتخاذ إجراءات مُراقبة الشرطة حيالهم وإزالة راكوبتين عشوائيتين ومشبوهتين بحي كافوري، وشملت الحملة والتمشيط تحرُّكات واسعة بالمواقع الاستراتيجية وأماكن التجمُّعات باختصاص المحلية.

صحيفة الصيحة