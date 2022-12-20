ترتيبات لصيانة طريق الأسفلت مدني – المناقل و النيل الأبيض





وصل الى مدينة المناقل بولاية الجزيرة صباح اليوم وفد خبراء كُرسي اليونسكو وشركة زادنا والهيئة القومية للطرق والجسور ،حيث التقى الوفد الأستاذ حافظ عبد الله الجاك المدير التنفيذي لمحلية المناقل بحضور عدد من القيادات والأستاذ محمد الغالي عبد المنعم موسى رئيس الغرفة الصناعية .

وأوضح المهندس الهادي حسين عبد الرحمن ممثل الهيئة القومية للطرق والجسور أن الوفد جاء بتوجيه من الوزير الإتحادي بناء على توجيه رئيس المجلس السيادي الإنتقالي إبان زيارته للمناقل لتفقد أحوال المواطنين والوقوف على الدمار الذي خلفته السيول مؤكدا أن تشكيلة الوفد تعكس الجدية وتوفر الإرادة للمضي قدما وبخطى متسارعة لمعالجة الدمار الذي خلفته السيول والأمطار في طريق الاسفلت (مدني – المناقل و النيل الأبيض)،مشيراً لإنطلاق العمل بعد الفراغ من الدراسات مباشرة.

فيما أكد المدير التنفيذي أن المحلية تولي هذا الأمر كل إهتمامها وتسخر كل إمكانياتها المتاحة له .

و أكد المشاركون في اللقاء أهمية السرعة في هذا البرنامج على أن تكون ضربة البداية من المناقل .

سونا