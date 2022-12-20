بالفيديو.. البشير يقر بمسؤوليته عن انقلاب 1989.. ويوضح ردة فعل قادة الجيش السوداني عندما زارهم في بيت الضيافة بعد اعتقالهم





أقر الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بأنه يتحمل مسؤولية انقلاب 30 يونيو 1989، وذلك خلال أول إفادة له منذ الإطاحة به أمام القضاء.

وقال البشير: “أعلم أن الاعتراف سيد الأدلة”، موضحا أنه لم يكن لأي عضو في مجلس قيادة الثورة أي دور في أحداث 30 يونيو 1989.

وأشار إلى أن قضية الانقلاب هي قضية سياسية، مبينا أنه رفض الإدلاء بأي أقوال أمام لجنة التحري لأنها لجنة سياسية وضمت ناشطين.

وأكد على عدم تورط قادة مجلس الإنقاذ في الانقلاب ولم يكن لهم دور في التخطيط أو التنفيذ للانقلاب، وأن التحرك لم يكن بمشاركة أي شخصية مدنية.

وتابع: “لم نكن ننوي الانفراد بالسلطة لحاجتنا للكفاءات القادرة على إدارة البلاد في تلك المرحلة الحرجة”، مردفا: “الأوضاع في الجيش كانت مزرية في كل مسارح العمليات، وأقف بكل فخر أمام المحكمة وأقول إنني قائد لثورة الإنقاذ”.

وختم: “اعتقلنا قادة الجيش في بيت الضيافة، وحين زيارتي لهم باركوا التحرك واستلام السلطة”.

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير: أتحمل مسؤولية انقلاب 30 يونيو 1989 #العربية pic.twitter.com/4zybflFGsO — العربية (@AlArabiya) December 20, 2022

صحيفة المرصد