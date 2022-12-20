(2365) لاجئ من دولة الجنوب يعبرون إلى السودان





كشفت مفوضية الشؤون الإنسانية بولاية النيل الأبيض عن تدفق كبير للاجئين القادمين من دولة جنوب السودان عبر معبر جودة الحدودي.

وكانت الأمم المتحدة حثت الحكومة الانتقالية في جنوب السودان على تحرك سريع لوقف إراقة الدماء، ونوهت إلى أن العنف الدائر في ولاية أعالي النيل خلال الأشهر الأربعة الماضية بين مجموعة كيت قوانق، أدى لمقتل وإصابة المئات من المدنيين.

وأكد مفوض العون الإنساني بولاية النيل الأبيض صلاح تاج السر عبد الرازق في بحشسب “راديو تمازج عن دخول (2365) لاجئ قادماً من دولة جنوب السودان إلى ولاية النيل الأبيض.

وقال عبدالرازق إن هناك أعداد كبيرة من اللاجئين موجودين في المعبر ينتظرون ترحيلهم إلى داخل الأراضي السودانية وتوزيعهم على المخيمات.

وكشف المفوض أن اللاجئين الموجودين في المعبر يعيشون أوضاعاً إنسانية بالغة التعقيد ولا يملكون الغذاء أو الإيواء، وقال: “إن الوضع يحتاج مزيداً من الوقت لتوفيق أوضاعهم وترحيلهم، وحتى الذين تم ترحيلهم يعانون ظروفاً قاسية”.

وبين المسؤول الإنساني أن كل ما قاموا به هو توفير المكان من غير أي معينات.

صحيفة اليوم التالي