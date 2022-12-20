شعبة الصيدليات الخاصة: الشركات قلصت استيراد الدواء





كشف رئيس شعبة أصحاب الصيدليات الخاصة دكتور نصر مرقس يعقوب عن حالة من الضعف والكساد قال إنها ضربت سوق الدواء في البلاد.

وقال مرقس في تصريح لـ(اليوم التالي) أمس: “إن عدداً كبيراً من الصيدليات أغلقت أبوابها وبعض الصيادلة حولوها إلى بقالات لضعف رأس المال”، وأوضح أن معظم شركات الأدوية قلصت الكميات المستوردة للثلث بسبب عدم توفر الدولار واللجوء إلى السوق الموازي.

وشدد مرقس على ضرورة التواجد الشرطي والدوريات بالقرب من الصيدليات عقب التعدي ومحاولات نهب تعرضت لها صيدليات، ونوه إلى توقف عمل بعض الصيدليات في المناطق الطرفية لأوقات متأخرة من المساء خاصة في أطراف الخرطوم بسبب حوادث السطو عليها وقال إنها تكررت بصورة مقلقة وُمزعجة.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي