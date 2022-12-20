مكونات أهلية بالشرق تبلغ “حميدتي” تأييدها للاتفاق الإطاري





أبلغ قادة أهليون في شرق السودان ، نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” دعمهم وتأييدهم الاتفاق الإطاري الذي أبرمه المكون العسكري مع قوى مدنية.

وعقد “حميدتي” الذي يرأس أيضاً اللجنة العُليا لمعالجة قضايا شرق السودان، اجتماعاً، أمس مع نحو 17 من قيادات الإدارة الأهلية الممثلة في المجلس الأعلى للإدارة الأهلية ناقش قضايا عديدة بينها كيفية وضع حد لأزمة الإقليم الذي شهد توترات قبلية خلال الثلاث أعوام الماضية.

وقال مسؤول الإعلام في المجلس الأعلى للإدارة الأهلية في شرق السودان وممثل ناظر الأمرأر والعموديات المستقلة إبراهيم إسماعيل جامع لـ”سودان تربيون” إن الاجتماع مع “حميدتي” كان بغرض التفاكر حول مُجمل القضايا السياسية والأهلية بشرق السودان.

وأشار إلى أن المجلس ” أكد دعمه للاتفاق الإطاري كخارطة طريق لحل الأزمة السياسية وصولا لحكومة مدنية متفق حولها وهو موقف أعلن عنه عقب التوقيع على الاتفاق”.

وأفاد أن وضع أزمة شرق السودان بين القضايا المزمع نقاشها تفصيلا يشير لحسن النوايا بشأن ايجاد حل يرضي جميع الأطراف.

وبحسب إسماعيل فإن ابرز النظارات التي شاركت في الإجتماع هي الامرأر والبشاريين والجميلاب علاوة على العبابدة والرشايدة البني عامر والحباب واللحويين والضباينة والبوادرة.

صحيفة الصيحة