الجمارك تدشن برنامج الإفصاح الالكتروني عن العملات والمعادن النفيسة بمطار الخرطوم





دشنت الجمارك اليوم بمطار الخرطوم (صالة الوصول) برنامج الإفصاح الالكتروني عن العملات والمعادن النفيسة للقادمين للبلاد من الخارج بحضور مدراء الإدارات العامة والدوائر بقوات الجمارك.

وأوضح اللواء شرطة معتصم أحمد عثمان مدير قوات الجمارك المكلف (للمكتب الصحفي للشرطة) أن الجمارك وفي إطار سعيها المتواصل لتحديث وتطوير أنظمة العمل الجمركي تم اليوم تدشين برنامج الإفصاح الالكتروني للعملات والمعادن النفيسة لتسهيل إجراءات المسافرين القادمين للبلاد ، مبينا أن البرنامج يتيح للقادم الإفصاح عن ما يحمله من عملات ومعادن نفيسة قبل وصوله لأرض الوطن من بلد القدوم مما يسهل كثيرا في كسب الوقت ، معتبرا البرنامج إضافة حقيقية لدعم الاقتصاد الوطني.

العميد شرطة مجدي مدني الشيخ مدير دائرة التقنية والمعلومات بقوات الجمارك أشار إلى أن البرنامج يأتي في إطار تسهيل حركة التجارة للمسافرين وهو برنامج تقني بإدخال بيانات القادمين ومعرفة ما بحوزتهم من عملات ومعادن يمكن للجمارك اتخاذ ما يلزم من اجراءات إذا كانت فوق المسموح به إضافة إلى أن البرنامج يقضي على البرنامج الورقي ، مشيراً إلى أن البرنامج يمكن الدخول عليه من خلال صفحة الجمارك عبر الباركود ، مجدداً حرص قوات الجمارك على استمرار برامج التحديث والتطوير بقوات الجمارك وفق موجهات منظمة الجمارك العالمية.

من جانبه أوضح الأستاذ عصام الدين أحمد طاهر مدير الإدارة العامة لمطار الخرطوم أن البرنامج من شأنه أن يسهم في تطوير العمل الجمركي بالمطار بجانب تسهيله للإجراءات الجمركية للقادمين للبلاد فيما يختص بما يحملونه من عملات ومعادن، مشيداً بالدور الكبير الذي ظلت تضطلع به قوات الجمارك في ترقية وتحديث العمل الجمركي بمطار الخرطوم.

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