طائرة خاصة تنقل (160) سودانياً من ليبيا غداً





أعلنت وزارة الخارجية، أنّ (160) سودانياً سيصلون مطار الخرطوم غداً الأربعاء من دولة ليبيا عبر طائرة خاصة، في إطار برامج العودة الطوعية بين البلدين بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.

وقالت الخارجية في تصريح صحفي اليوم، إن هذه الرحلة ضمن سبع رحلات نفذت خلال العام 2022 في إطار برنامج العودة الطوعية.

ولفتت إلى أن سفارة السودان بطرابلس قالت إن مكتب المنظمة الدولية للهجرة أكدت استمرار برنامج العودة الطوعية خلال العام 2023 بواقع رحلتين في الشهر من طرابلس وبنغازي.

وذكرت الوزارة أنها حريصة على رعاية المواطنين السودانيين بالخارج والعمل “الجاد” عبر سفارات السودان بالخارج على تقديم جميع الحلول الممكنة لحل قضاياهم ورعاية مصالحهم.

صحيفة الصيحة