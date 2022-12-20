كباشي يطلع على مجمل الأوضاع بولاية جنوب كردفان





اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم على مجمل الأوضاع بولاية جنوب كردفان، سيما الأوضاع الأمنية والخدمية وسير عمليات حصاد الموسم الزراعي.

وبحث سيادته خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، بوالي ولاية جنوب كردفان، الأستاذ موسى جبر محمود، الوضع الأمني بالولاية وجهود حكومة جنوب كردفان لبسط الأمن والاستقرار بمحليات الولاية المختلفة، كما وقف على التحسن الذي تشهده الأوضاع الأمنية بالولاية، بعد شروعها في تنفيذ برنامج معالجة قضية المتفلتين والخارجين عن القانون.

وأكد والي جنوب كردفان، الأستاذ موسى جبر محمود، في تصريح صحفي، اكتمال استعدادات الولاية لاستقبال عضو مجلس السيادة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، خلال زيارته المرتقبة للولاية والتي ستحدد لاحقا وأضاف ان برنامج الزيارة يتضمن تدشين عددٍ من المشاريع الخدمية والتنموية بالولاية.

وبشأن جهود استتباب الأمن والاستقرار بالولاية، أكد الوالي أن جنوب كردفان تشهد تحسناً ملحوظاً في المجال الأمني، انعكس على التأمين الجيد للموسم الزراعي، معلناً أن هنالك جملة من البشريات للمواطنين في هذا الصدد، بعد انضمام اعداد كبيرة من المتفلتين والخارجين عن القانون لبرنامج “العفو العام” الذي أعلنته الولاية.

وفيما يختص بقضية المواطنين الذين وفدوا للولاية من ولاية غرب كردفان بعد الاحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة لقاوة مؤخراً، أشار الوالي إلى أن هناك حزمة من الحلول ستتم مناقشتها مع ولاية غرب كردفان، تهدف لتحقيق العودة الآمنة لأهل محلية لقاوة إلى مناطقهم وقراهم.

وكالة سونا