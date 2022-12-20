وزير الخارجيةيتسلم رسالة من نظيره المغربي دعما للاتفاق الإطاري





التقى وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق علي صباح اليوم بالسفير محمد ماء العينين، سفير المملكة المغربية ،عميد السلك الدبلوماسي بالخرطوم.

وسلم سعادة السفير المغربي رسالة لمعالي الوزير من نظيره المغربي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يعبر فيها عن ترحيبه ودعمه للاتفاق الاطاري الذي وقع مؤخرا، حيث أشار الوزير المغربي إلى أن الاتفاق السياسي يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق ما يطمح إليه الشعب السوداني الشقيق من أمن واستقرار وتنمية ورخاء.

وأكد الوزير المغربي ثقة المملكة المغربية في قدرة الشعب السوداني بكل مكوناته السياسية ومؤسساته الوطنية على تجاوز كافة التحديات لاستكمال العملية السياسية، لما فيه خير ومصلحة الشعب السوداني الشقيق.

من جانبه أعرب معالي الوزير عن شكره وتقديره لرصيفه المغربي ولحكومة جلالة الملك محمد السادس على هذا الموقف المساند لعملية الاستقرار وتجاوز الخلافات في السودان، مشيرا إلى العلاقات الراسخة والمتميزة التي تربط الخرطوم والرباط، كما قدم معاليه التهنئة للسفير المغربي بمناسبة إحراز المنتخب المغربي المركز الرابع في مونديال كأس العالم قطر ٢٠٢٢م.

وكالة سونا