تربية الخرطوم تكشف معلومات جديدة بشأن ممارسة مُعلِّم العُنف ضد طالب





كشف وزير التربية ولاية الخرطوم د. قريب الله محمد أحمد، عن هوية المدرسة التي تعرّض فيها احد الطلاب للتعنيف الجسدي من قبل معلم.

وقال قريب الله لـ(الصيحة) إنّ المدرسة هي مركز المستقبل الحرفي يتبع لوزارة العمل والإصلاح الإداري، وتم التوصل إليه عبر اللجنة التي شكّلتها وزارة التربية، وأضاف أن اللجنة أعدت تقريرا مفصلا وسيتم تسليمه لوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية، والتي بدورها ستقوم بتسليمه لوزارة العمل للبت في القضية.

الخرطوم- أم بله النور

صحيفة الصيحة