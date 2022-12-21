(العليا) تسحب ملف قضية فتوى قتل المتظاهرين





كشفت مصادر ، عن سحب المحكمة العليا ملف قضية فتوى قتل المتظاهرين للنظر في طعن هيئة الاتهام عن الحق الخاص.

ويواجه الرئيس المخلوع البشير ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد محمد هارون، ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عز الدين، الاتهام على ذمة قضية فتوى قتل المتظاهرين في العام 2019م.

وكشفت مصادر الصحيفة، أن المحكمة العليا سحبت ملف الدعوى من أمام محكمة الموضوع وبالتالي تاجيل انعقادها المحدد اليوم (الأربعاء) وذلك للنظر في الطعن المقدّم من محامية بهيئة الاتهام عن الحق الخاص ضد قرار محكمة الموضوع باستبعاد ورفض ظهورها امامها وتمثيلها الحق الخاص عن الشاكي وذلك بسبب انسحابها في جلسة سابقة للمحكمة.

يذكر أن جلسة المحكمة كان محدد انعقادها اليوم لسماع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو (حميدتي) كشاهد اتهام في القضية، إلا أنه وبسحب الملف تم تأجيل المحكمة لأجل غير مسمى إلى حين إعادة الملف من المحكمة العليا.

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة