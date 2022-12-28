منتدى التحول الرقمي يوصى بإعتماد ( سمارت سودان) مسانداً للحكومة الالكترونية





أوصى منتدى التحول الرقمي للجودة والسلامة والصحة المهنية بإعتماد المشروع الرقمي “سمارت سودان” كمساند أول لتجربة الحكومة الإلكترونية في السودان ودعا المنتدي الذي نظمه مركز المعلومات بمجلس الوزراء اليوم الى ضرورة رقمنة الأنظمة بالدولة والقطاع الخاص لمواكبة التقدم التقني والاستفادة منه في خدمة المجتمع وأكدت ممثلة الأمانة العامة لمجلس الوزراء جمال عبد الحفيظ تبني المجلس توصيات المنتدى ودعمة للفكرة و قالت أن مشروع “سمارت سودان” فكرة سامية تعمل على ترقية الاداء في السودان والارتقاء بخدمات التحول الرقمي التى تنتظم العالم مبينة أن السودان مليء بالكفاءات ولابد من منصات متخصصة لكل مجال في خدمة للمجتمع، من جانبها قال المهندس مجدي احمد المصطفي مدير مشروع “سمارت سودان” أن المشروع يمثل شراكة تحفيزية بين القطاع العام والخاص وهو يستهدف تطوير السلامة والصحة المهنية والجودة وربطها بالتحول الرقمي وتوفير المعلومات المهنية ،

وأوضح أن المشروع وفق الانتباهة يسعى للاستفادة من الرقمنة لرفع الكفاءة المهنية وبناء مجتمع رقمي بمعلومات حقيقية في كل تعاملاته. ويهدف الي تعزيز الثقة بين الأنشطة وجمهور العملاء في ظل تنامي المخاطر وتعدد مصادرها وتقليل المخاطر المهنية والحد من عمليات الغش والاحتيال، فضلاً عن تنمية الوعي المهني والاستهلاكي وبنا سجل مهني ذكي وترميز المؤسسات والكفاءات وتم اختيار سفراء من مختلف التخصصات لإبراز الفكرة الى ذلك قالت الدكتورة سلمى مأمون ممثلة المركز القومي للملعومات أن التحول الرقمي يشكل ركيزة اساسية لجودة الحياة ولابد ان تعمل الحكومة مع القطاع الخاص لرفعة شأن السودان والمركز القومي سعى لبناء شراكة لأجل بناء أنظمة رقمية مع القطاعات المختلفة ،

وذكرت أن الفكرة تشكل منصة وطنية من الكفاءات في مختلف المجالات ، وأبانت سلمى ان السودان لدية رأس مال بشري منتشر بالخارج ولا بد من توظيف هذه الكفاءات للوصول للريادة والمنصة تعزز روح التنافس بين الكفاءات لمواجهة التحديات ونقل المجتمع الى مجتمهع رقمي وذلك يساع في حفظ المستندات وتطبيق المعايير الدولية.

الخرطوم ( كوش نيوز)