المركزي يدشن تطبيق العملة السودانية على الموبايل





دشنت الإدارة العامة للإصدار برئاسة بنك السودان المركزي اليوم الأربعاء، تطبيق العملة السودانية على الموبايل، ويأتي ذلك في إطار سعيها المتواصل لرفع الوعي المصرفي والتعريف بالعملات السودانية وعلاماتها التأمينية لكافة جمهور المتعاملين.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للإصدار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، أن تطبيق العملة السودانية على الموبايل يعتبر أول تطبيق من نوعه يقوم بنك السودان المركزي بتدشينه على أسواق التطبيقات المعروفة (Google Play-Apple Store).

من جانبه، قدم نائب مدير إدارة الإصدار عبد المنعم عبد الجليل سعد شرحاً عن التطبيق ومميزاته وكيفية تنزيله على الهواتف واستخدامه في معرفة العلامات التأمينية التي يمكن أن تُرى بالنظر واللمس والتحريك، بالإضافة إلى قراءتها من خلال قارئ العملات بالتطبيق.

يشار إلى أن برنامج التدشين صاحبه عرض وثائقي للتطبيق ومتحف للعملة السودانية.

صحيفة الصيحة