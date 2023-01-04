شاهد بالفيديو.. (انعكست الآية) سيدة سودانية تفاجئ أسرة شاب وتطلبه للزواج من إبنتها وتؤكد لهم حضور الرجال كخطوة ثانية لطلب الشاب بصورة رسمية





كشفت الناشطة السودانية المعروفة مدام كوثر عن تلقيها قصة من سيدة سودانية طالبتها بسرد القصة لمتابعيها على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن الناشطة كوثر اشتهرت خلال الفترة الأخيرة بسردها لقصص واقعية تحدث داخل البيوت السودانية.

وأكدت الناشطة أنها تلقت قصة من والدة شاب أكدت لها استقبالها لزميلة إبنها بالجامعة التي يدرسان فيها لكنها تفاجأت بحضور والدتها معها في الزيارة.

وأضافت بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين أن أم زميلة إبنها فاجأتها بأنها تريد تزويج إبنتها من إبنها الشاب وهو الأمر الذي أصاب صاحبة القصة بالذهول.

وتابعت الأمر لم يقف عند هذا الحد حيث طلبت موافقتنا العاجلة لإتخاذ خطوة أخرى وهي حضور الرجال في المرحلة الثانية لإكمال تفاصيل الزواج.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي حساب الناشطة مدام كوثر سخروا من خطوة السيدة وأكدوا أن الآية انعكست فبدل ذهاب أسرة الشاب لطلب يد الفتاة أصبحنها في هذا الزمن العجيب نشاهد العكس.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين