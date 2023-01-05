إسماعيل حسب الدائم يترشح لرئاسة الفنانين





أعلن الفنان إسماعيل حسب الدائم ترشحه لرئاسة مجلس إدارة اتحاد الفنانين خلال الجمعية العمومية التي تنطلق الأربعاء، وقال إسماعيل “لكوكتيل” إن الحركة الفنية تحتاج للتنظيم، بعد أن عمتها الفوضى، مشيراً إلى أن ما يقدم اليوم منتج هزيل لا يتوافق مع البعد الفني والأدبي للغناء السوداني الذي كان يشار اليه ببنان التميز والتفرد في عدد كبير داخل البلاد العربية والأفريقية، وقال إن الفنانين السودانيين كانوا فيما قبل سفراء للأغنية السودانية، يتم استقبالهم على أعلى المستويات في كل الدول، مثل سيد خليفة، أبوداؤد، وردي، أحمد المصطفى وعثمان حسين، وقال حسب الدائم يجب أن يعود الفن السوداني الأصيل الهادف لسيرته الأولى

الخرطوم : سعيد عباس

صحيفة السوداني